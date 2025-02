In Meißen auf dem Klausenberg - einem Weinberg - fiel das Quecksilber immerhin auf minus 9 Grad. Sohland an der Spree meldete minus 15 Grad, noch etwas kälter war es im Zittauer Gebirge um Oderwitz und Bertsdorf. Am mildesten war es am Montagmorgen in den Großstädten Dresden (minus 9 Grad), Chemnitz (minus 9 Grad) und Leipzig (minus 6 Grad).