Ausflugziel war unter anderem auch der Greifenbachstauweiher in Geyer. Sämtliche Parkplätze waren belegt. Sicherheitsabstand und Mund-Nasen-Schutz wurden einem Reporter zufolge kaum eingehalten bzw. getragen. Vor den Lebensmittelgeschäften bildeten sich lange Warteschlangen. "Polizei oder Ordnungsamt sah man am Nachmittag hier nicht", so der Reporter. Bildrechte: André März