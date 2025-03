Auch in den nächsten Tagen hält das frühlingshafte Wetter laut MDR-Wetterstudio in Sachsen an. Unter Schleierwolken bleibt es trocken. Am Sonntag werden örtlich bis zu 18 Grad im Elbtal erreicht. Am Montag erreichen die Höchstwerte 13 bis 17 Grad. Ab Dienstag wird es wolkiger und unbeständig mit gelegentlichen Schauern und allmählich wieder sinkenden Temperaturen.