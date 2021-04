In Kombination mit besonderen Pflanzgefäßen werden Frühblüher zu echten Hinguckern: In alte Konservendosen mit Abzugsloch gepflanzt, sind sie ein schönes Mitbringsel für die Frühlingszeit. Lenzrosen bilden nach der Blüte viele Samen. Lässt der Gärtner ausgepflanzte Lenzrosen gewähren, säen sie sich selbst aus und gestalten so den Garten mit. Die Sämlinge können im Herbst ausgegraben und in Töpfe (oder eben Dosen mit Abzugsloch) gesetzt werden. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss