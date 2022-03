Forstminister Wolfram Günther (Grüne) betonte ebenfalls, dass es gut sei, dass viele verschiedene Baum- und Straucharten in die Erde gebracht würden. "Wer durchs Land fährt, sieht immer noch viele geschädigte Waldflächen. Umso wichtiger ist es, dass das Frühjahr intensiv genutzt wird, um diese Flächen wieder zu bewalden", so der Minister.



Dafür investiert der Freistaat in diesem Jahr rund 14 Millionen Euro. Der sächsische Staatswald macht rund 39 Prozent der Waldfläche in Sachsen aus.

Abgestorbener Wald ist keine Seltenheit im Freistaat. So ging auch in der sächsischen Schweiz viel Wald verloren. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Dieter Mendzigall