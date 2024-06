Schuster sagte, das Sicherheitskonzept der Stadt Leipzig, der Polizei und des Bundes mit Sicherheitskontrollen an den Bundesgrenzen müssten in Einklang gebracht werden. Diese Säulen gelten für die Sicherheit im Stadion, in der Fanzone, Innenstadt und bei sogenannten Fan-Walks, wenn sich Zuschauermassen durch die Stadt bewegen. Zudem müsse das normale Leben der Leipziger ja auch noch möglich sein. Kurzum: "Die Polizei hat viel Arbeit, aber wir freuen uns darauf", meinte Schuster.