In den letzten Jahren hat das Thema der Gehirnerschütterungen im Fußball immer mehr Bedeutung gewonnen. Das International Football Association Board, also die Regelhüter des Fußballs, haben im Dezember 2020 ein Testprojekt beschlossen, was zusätzliche dauerhafte Auswechslungen bei Gehirnerschütterungen ermöglichen soll. Onays Al-Sadi, einer der Mannschaftsärzte von Dynamo Dresden, begrüßt dieses Modell, spricht sich aber auch gegen ein grundsätzliches Kopfballverbot ist.