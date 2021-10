Die Aktion soll auch wissenschaftlich begleitet werden. Mit der Auswertung unter anderem der Klicks auf den Code will ein Team der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin erfassen, wie viele Menschen an Unfallstellen gaffen oder wie Rettungskräfte reagieren und abgelenkt werden. Am Ende soll die Studie Anhaltspunkte liefern, welches Vorgehen störendes Verhalten unterbindet oder Gaffer ganz abhält, so der Johanniter-Verband. Das Projekt läuft bundesweit an 22 Standorten und ist für ein Jahr angelegt.