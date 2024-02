Das Wasser im See sei so hautverträglich wie Seifenlauge. Es enthalte Reste der ehemaligen Aluminiumproduktion. Das Areal ist eingezäunt. Schilder mahnen: Lebensgefahr! Doch die Gemeinde hofft, dass der giftige See zur Rohstoffquelle werden kann. "Wir sind ein rohstoffarmes Land und Rotschlamm in seiner Urform ist eigentlich ein Rohstoff, der weiter zu verarbeiten geht. In diesem Rotschlamm sind Stoffe enthalten wie Gallium, was sehr wichtig ist für die Chipproduktion. Aber Rotschlamm selber lässt sich auch als Feststoff sehr gut verarbeiten. Und als Baustoff."

Lauta hat viel von diesem Rotschlamm. Das Aluminiumwerk in der Stadt produzierte mehr als 70 Jahre. Zur Wiedervereinigung machte es dicht, doch der Abfall der Produktion blieb. Nicht nur im See liegt Rotschlamm. An die Stadt grenzen Halden an, unter denen die Altlast schlummert.



Auf die Idee, sie nutzbar zu machen und daraus vor allem Gallium zu gewinnen, kam Martin Bertau. Er ist Professor an der Bergakademie Freiberg. "Also allein für Sachsen kann man sagen, wenn man sich dort die Rotschlammhalde in Lauta anguckt, dann sind das ungefähr 2.500 Tonnen Gallium, was da verbuddelt und verborgen liegt. Das entspricht ungefähr dem Fünffachen der Weltjahresproduktion. Das heißt, wir können die sächsische Hightech-Industrie damit auf Jahre mit eigenen Rohstoffen versorgen, sind nicht mehr abhängig vom Weltmarkt."