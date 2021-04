Dort, wo Buchsbäume in den letzten Jahren befallen waren, sollte nach zusammengesponnenen Blättern gesucht werden. Zum aktuellen Zeitpunkt können diese noch herausgeschnitten werden, so das LfULG am Mittwoch. "Die aus den Buchsbäumen entfernten Raupen sollten in einem geschlossenen, dunklen Beutel in die Sonne gelegt und nicht über den Kompost entsorgt werden", rät das LfULG. Wenn die Sträucher mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt würden, müssten die Raupen aufgesammelt werden, damit sie nicht in den Buchsbaum zurückwandern.