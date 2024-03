Bildrechte: MDR/Helma Bartholomay

Gärtnern im Frühling 19 Grad im März: Wie Gartenfreunde in Sachsen das warme Wetter nutzen können

14. März 2024, 06:00 Uhr

Viele Hobby-Gärtner in Sachsen würden jetzt gerne losbuddeln. Die leuchtend gelbe Forsythiablüte, die den Startschuss zur Gartensaison gibt, ist 2024 bereits Ende Februar aufgeblüht, etwa vier Wochen früher als gewöhnlich. Der Kalenderfrühling beginnt am 20. März. Ob der gelbe Zauber trügt und wie Gärtnerinnen und Gärtner die Wetterkapriolen umschiffen, hat Gartenbaumeisterin Helma Bartholomay in der Gartensprechstunde von MDR SACHSEN verraten.