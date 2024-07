Fast täglich sucht Kleingärtner Volkmar Göhler seine Beete in Dresden nach Schnecken ab. Oft wird er fündig und sammelt die glitschigen Weichtiere in seinem Eimer ein. Ähnlich geht es vielen Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern in Sachsen im Sommer 2024. Wie Biologin Heike Reise vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz MDR SACHSEN sagte, begünstigt das feuchte Wetter nach Jahren der Dürre das Schneckenwachstum. Die Bestände haben sich demnach gut erholt. Doch was hilft dagegen?