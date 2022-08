Der Parteichef der AfD, Tino Chrupalla, hatte für den Herbst Proteste gegen hohe Energiepreise angekündigt. Bei einem Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt in Magdeburg rief Chrupalla die Mitglieder zu einer hohen Beteiligung an den geplanten Demonstrationen in Berlin und in Sachsen-Anhalt auf.