Energiekrise Das können die Menschen in Sachsen jetzt gegen die höheren Gas-Preise tun

Bei immer mehr Menschen in Sachsen flattern die Preiserhöhungen der Gasversorger ins Haus. Teilweise haben sich die Preise mehr als vervierfacht. Obendrauf kommt demnächst noch die von der Bundesregierung beschlossene Gasumlage. Doch wie sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher diese enorme finanzielle Last schultern? Im Interview erklärt der Chefredakteur von Finanztip, Hermann-Josef Tenhagen, welche Strategien sich in dieser Situation auszahlen.