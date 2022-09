Kleinigkeiten im Fokus: Boiler, Händetrockner und Kühlschränke auf dem Prüfstand

Die Stecker von Boilern und Durchlauferhitzern werden jetzt vielerorts gezogen. In Reichenbach ist das Abschalten von Händetrocknern in den Verwaltungsgebäuden geplant. Auch ist ein reduzierter Betrieb von Fahrstühlen - nur für Menschen mit Behinderungen - angedacht. Kühlschränke der Ortswehren könnten ausgestellt und nur bei besonderen Anlässen in Betrieb genommen werden. In Zittaus Verwaltung wird ebenfalls auf die Kühlschränke geschaut. Alte Geräte und Geräte mit Tiefkühlfach sollen aussortiert werden. Im Rathaus sollen sich möglichst mehrere Referate einen Kühlschrank teilen. Der Spareffekt dadurch wird allerdings als gering beziffert.

Zwickau hat das Licht in Fluren und Treppenhäusern öffentlicher Gebäude tagsüber ausgeschaltet. Dresden will die Temperaturen in den Toiletten öffentlicher Gebäude auf 15 Grade senken. Mit einer Informationskampagne will die Stadt Chemnitz ihre Mitarbeitenden dazu anhalten, die Computer auszuschalten nicht im Standby zu lassen. Markkleeberg schaltet im Agra-Park die Fontäne im Großen Parkteich nur noch stundenweise ein. Pirna schickt seine Wasserspiele und Springbrunnen eher in die Winterruhe. Dresden zieht die Winterfestmachung der rund 300 städtischen Springbrunnen ebenfalls vor.

Die Kommunen gucken nicht erst seit heute auf ihre Kosten und einige haben längst ein Energie-Management etabliert. So beschäftigt die Stadt Reichenbach seit fünf Jahren einen Energiemanager der mit vielen Aktivitäten bereits Einsparungen erreichen konnte. 266.000 Euro an Kosten für Strom, Wärme und Wasser habe man dadurch sparen können, heißt es. Doch der aktuelle finanzielle Druck gibt vielen Orten auch einen Schub. So rüstet Coswig in den nächsten Monaten im großen Stil Laternen auf LED um. In Pirna haben Photovoltaik-Bauprojekte auf kommunalen Gebäuden eine höhere Priorität erhalten.

Photovoltaik-Bauprojekte geraten wieder stärker in den Blick. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dazu haben Reichenbach und Plauen Krisenstäbe eingerichtet. In Torgau gibt es seit Juli eine Arbeitsgruppe, auch in Weißwasser ist eine sogenannte AG Winter aktiv, Dresden hat die "Taskforce Energiesparen", um nur einige Beispiele zu nennen. Die Sparziele klingen ambitioniert: "Das Ziel unserer gemeinsamen Anstrengungen muss es sein, 15 Prozent an Energie einzusparen. Ich beziehe dies nicht alleine auf Gas, sondern auf alle fossilen Energieträger und auch den Strom", erklärt etwa Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Dresden will einen Jahresverbrauch von fast 1.500 Familien für Strom und Wärme einsparen, kündigt Dresdens OB Dirk Hilbert an.

