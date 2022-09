Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig macht Druck beim Thema Gaspreisdeckel. Bildrechte: dpa

Dulig sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN, die Bundesregierung müsse schnell entscheiden. Es gehe darum, den sozialen Frieden im Land zu wahren. "Das ist keine Frage von wenigen Monaten, sondern von wenigen Wochen. Wir müssen Entscheidungen in den nächsten fünf, sechs Wochen erwarten dürfen." Unternehmen bräuchten Planungssicherheit, es gehe um Existenzen.



Die Entlastungspakete setzen am Ende an, aber man müsse an die Wurzel gehen, so Dulig. Und da setze der Gaspreisdeckel an. Er sei sich sicher, dass der Gaspreisdeckel kommt. "Weil das Bewusstsein bei allen inzwischen vorhanden ist, dass mit den jetzigen Maßnahmen nicht ausreichend gegen die Krise gesteuert werden kann." Die Expertise durch eine Expertenkommission sei wichtig. Sie müsse aber schnell kommen, drängte Dulig.