Uwe Ledwig von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten fordert deshalb vor allem für diese Beschäftigten ein kräftiges Plus. Er verweist auf andere Bundesländer. Dort seien bis zu 27 Prozent ausgehandelt worden. Der Einstiegsstundenlohn in Sachsen müsse auf 13 Euro steigen – Pandemie hin oder her. "Die Beschäftigten sind noch schlimmer gebeutelt als die Wirte, denn sie arbeiten jetzt fast zwei Jahre im Kurzarbeitergeld mit 60, 67, maximal 87 Prozent ihrer schon sehr schmalen Bezüge. Trinkgelder sind in dieser Zeit natürlich auch nicht geflossen. Insofern sind die Zeichen für uns klar: Es muss einen attraktiven Tarifvertrag geben", sagt Ledwig.

Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. Bei der Forderung nach 13 Euro Einstiegslohn muss Sachsens Dehoga-Chef Axel Klein aber erst einmal schlucken: "Das ist sehr viel in so einem Pandemiejahr. Das heißt ja 13 Euro für einen Ungelernten – also für jeden, der kommt. Das heißt ja auch in der Folge für alle höheren Tarifgruppen entsprechende Steigerungen. Aber wir gehen offen in alle Gespräche rein."