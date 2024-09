Donnerstagnachmittag im Schloßcafé "Sweet Sophie" in Waldenburg. Die meisten Tische sind reserviert. Das sei nichts Außergewöhnliches, so Inhaber Nico Nüßner. "Ab 15 Uhr bekommen Sie hier keinen Tisch ohne Vorbestellung", erklärt er. Doch bald schon ist Schluss. Ende des Jahres will der Inhaber das Schloßcafé und das Restaurant aufgeben.