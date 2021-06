Verdacht auf Schwarzarbeit Sächsischer Zoll nimmt Gebäudereiniger ins Visier

Beamte des Hauptzollamtes Dresden haben am Mittwoch 28 Gebäudereinigungsfirmen und mehr als 90 Mitarbeiter kontrolliert. Nach Angaben der Behörde waren Unternehmen unter anderem in Dresden, Riesa, Leipzig, Döbeln, Bautzen und Löbau betroffen. Überprüft wurden die Einhaltung der Sozialversicherungspflicht und des gesetzlichen Mindestlohns. In 18 Fällen gab es Verstöße.