Statistik Frauen bekommen in Sachsen ihr erstes Kind mit knapp 30

Die Frauen in Sachsen haben im vergangenen Jahr auch weniger Kinder bekommen. Laut Statistischem Landesamt brachte eine Frau im Alter von 15 bis unter 50 Jahren 2020 in Sachsen 1,54 Kinder zur Welt. Der bundesweite Durchschnitt lag bei 1,53 Kindern. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr knapp 33.400 Kinder zur Welt, etwas mehr als die Hälfte (17.129) waren Jungs.

In den Jahren 1990 bis 1994 hatte sich die Geburtenrate in Sachsen von 1,5 Kindern pro Frau auf 0,79 Kinder pro Frau fast halbiert. Seit 1995 stieg die Rate überwiegend kontinuierlich an - bis 2018. Da lag sie dann bei 1,6 Kindern pro Frau. Seit 2019 ist sie nun wieder leicht rückläufig.