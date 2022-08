Geburtshilfe Sachsen hat ausreichend Hebammen

In Sachsen ist die Versorgung mit Hebammenleistungen flächendeckend gesichert. Das teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in Leipzig mit. Am dortigen Uniklinikum hat die Ministerin einen Überblick gegeben, welche Erkenntnisse aus einer Hebammenstudie von 2019 in Sachsen bereits praktisch umgesetzt wurden.

Laut Köpping hat Sachsen als erstes Bundesland eine Koordinierungsstelle beim Sächsischen Hebammenverband angesiedelt. Diese unterstützt, berät und vernetzt Hebammen - auch bei der Versorgung mit Hebammenleistungen in Sachsen. Zudem seien 2021 zwei Studiengänge "Hebammenkunde" an der Technischen Universität in Dresden und an der Universität Leipzig gestartet. Damit könnten auch künftig jedes Jahr mehr als 50 neue Hebammen ihre Berufszulassung in Sachsen erwerben. "Die Versorgung mit Hebammenleistungen bleibt in Sachsen ein wichtiges Anliegen", sagte die Ministerin.