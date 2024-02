In Sachsen feiern genau 77 Vierjährige heute ihren ersten Geburtstag. Sie wurden am 29. Februar 2020 geboren. Das ist eine ganze Menge, aber es geht noch mehr: Nach den Daten des Statistischen Landesamtes erblickten im Jahr 1988 besonders viele Schaltjahrbabys das Licht der Welt. Damals waren es sage und schreibe 196 Jungen und Mädchen.

Wer im Schaltjahr geboren wurde, erlebt den 29. Februar besonders intensiv. Das Ausblasen der Kerzen auf dem Kuchen gerät nur aller vier Jahre zur Punktlandung. Doch was macht man in den Jahren dazwischen?

"Man feiert eher am 1. März", sagt Geburtstagskind und MDR-Moderator Axel Thielmann. "Denn am 28. Februar war man ja noch nicht auf der Welt." Axel Thielmann macht zwischen den Schaltjahren dann auch nicht so viel Aufhebens mit seinem Ehrentag. Heute wird er übrigens 15 und hat gleichzeitig ein rundes Jubiläum. Das werde mit "großer Bambule" gefeiert.