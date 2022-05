Gedenken In Sachsen wird an Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnert

Hauptinhalt

In Sachsen wird am Sonntag vielerorts an die Befreiung Europas von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erinnert. Der 8. Mai 1945 markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Nach den zwölf Jahren des nationalsozialistischen Regimes und sechs Jahren Krieg waren mehr als 60 Millionen Opfer zu beklagen.