An öffentlichen Gebäuden in Sachsen hängen die Fahnen an diesem Freitag auf halbmast. Das geschieht im Gedenken an die Opfer terroristischer Anschläge. Der Deutsche Bundestag hatte die Einführung eines jährlichen nationalen Gedenktags beschlossen, der nun erstmals am 11. März stattfindet.

Kretschmer warnt: Worten des Hasses folgen Taten

"Unsere Gedanken sind bei den Opfern terroristischer Gewalt, ihren Angehörigen und Freunden", erklärte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) anlässlich des Gedenktages. "Die verabscheuungswürdigen Gewalttaten - unter anderem in München, am Berliner Breitscheidplatz, in Halle und Hanau - sind Anschläge auf unser Zusammenleben, auf unsere Werte und unsere Freiheit." All diese Taten machten auch deutlich, wie schnell auf Worte des Hasses Taten folgten. Hass und Gewalt dürften keinen Platz in der Gesellschaft haben. Angriffe und Gewalt gegen Menschen seien durch nichts zu rechtfertigen, betonte der Ministerpräsident.

Heute sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl bei all denen, die weltweit Opfer von Terror und Gewalt geworden sind. Iris Kloppich Opferbeauftragte der Sächsischen Regierung

Erinnerung wach halten

Seit 2005 gedenkt die Europäische Union der zahlreichen Opfer der Bombenanschläge in Madrid am 11. März 2004 und aller Opfer von Terrorismus weltweit. Dieses Datum hat Deutschland jetzt auch als nationalen Gedenktag gewählt. Das seien ganz wichtige Signale, so die Opferbeauftragte der sächsischen Regierung, Iris Kloppich. Das Leid der unzähligen Terroropfer und ihrer Angehörigen dürfe nicht vergessen werden. Es sei wichtig, sich des Ausmaßes von terroristischen Straftaten bewusst zu sein, die Erinnerung wach zu halten, betroffene Menschen soweit und solange wie es notwendig ist, zu unterstützen, und die bestmögliche Rehabilitation anzustreben.

Gedenktag im Zeichen des Kriegs gegen die Ukraine

In Zeiten des Ukrainekrieges müsse man aller Opfer gedenken, betonte Kloppich. Das sei Ausdruck der Humanität und ein Zeichen der Solidarität. "Wir sind an der Seite all der Menschen, die Opfer von Terror und Krieg geworden sind", sagte die sächsische Opferbeauftragte.