Zum 83. Jahrestag der Reichspogromnacht wird vielerorts mit Lesungen, Konzerten, Mahnwachen und Kranzniederlegungen an die Opfer der Nationalsozialisten gedacht. Am 9. November 1938 sind auch in Sachsen jüdische Geschäfte geplündert und zerstört, Synagogen angezündet, jüdische Bürger verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt worden. Dort hat man sie später ermordet. An den früheren Wohnorten der Ermordeten erinnern in vielen Städten Sachsens Stolpersteine, an deren Schicksal. Am Dienstag laden lokale Arbeitsgemeinschaften, Kirchgemeinden und Parteien dazu ein, die Steine zu putzen.