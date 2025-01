Im Landtag wird an Anne Frank erinnert

Im Landtag Dresden führt die Oper Chemnitz das Stück "Das Tagebuch der Anne Frank" auf - zum 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, wohin auch das jüdische Mädchen deportiert wurde. Der Sächsische Landtag versammelt sich traditionell im Plenarsaal. "Wir erinnern an diesem Tag an Millionen Menschen, die im Nationalsozialismus aus politischen, ethnischen, religiösen, weltanschaulichen und anderen Gründen ihr Leben verloren", sagte Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU). "Es ist unsere Verantwortung, den Opfern die letzte Ehre zu erweisen, ihr Vermächtnis zu bewahren und es an die kommende Generation weiterzugeben."

Wir dürfen den Holocaust niemals zu den Geschichtsbüchern legen. Alexander Dierks Landtagspräsident (CDU)

Neue Jüdische Kammerphilharmonie bringt in Pirna "die Musik nach Hause"

Bereits am Vorabend des Gedenktages hatten Parlamentspräsident Dierks und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beim zentralen Gedenken des Freistaates an der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein Kränze niedergelegt. Die Nazis machten die dortige Heil- und Pflegeanstalt zum Tatort für ihr verbrecherisches "Euthanasie"-Programm. Dort wurden etwa 15.000 vorwiegend psychisch kranke und geistig behinderte Menschen ermordet.

Beim Gedenkkonzert in der Pirnaer Stadtkirche St. Marien am Sonntagnachmittag unter dem Titel "Die Musik nach Hause bringen" spielte die Neue Jüdische Kammerphilharmonie Werke jüdischer Komponisten, die von den Nazis verfolgt, deren Musik als "entartet" diffamiert und verboten worden waren. Zum Gedenken nach Pirna hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer als Schirmherr und die Stiftung Sächsische Gedenkstätten eingeladen.

Zum historisches Bewusstsein für eine Gesellschaft gehört ganz grundlegend die Anerkennung der Fakten, und dazu gehört und die Erinnerung an die persönlichen Schicksale der Opfer. Barbara Klepsch sächsische Kulturministerin und Vorsitzende der Stiftung Sächsische Gedenkstätten

Klepsch: "Historische Fakten anerkennen"

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) dankte allen, die sich in Sachsen für die Erinnerungskultur engagieren. "Heute, 80 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, sehen sich die Jüdinnen und Juden in unserem Land teils ganz offenen Anfeindungen ausgesetzt, oftmals verbunden mit einer Relativierung der Menschheitsverbrechen des NS-Regimes. Das ist nicht hinnehmbar, und es geht uns alle an." Zum historischen Bewusstsein für eine Gesellschaft "gehört ganz grundlegend die Anerkennung der Fakten, und dazu gehört die Erinnerung an die persönlichen Schicksale der Opfer", betonte Klepsch.

Opfer des NS-Regimes werfen AfD Opferverhöhnung vor

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes hat gegen ein gemeinsames Gedenken mit der AfD am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus protestiert. Die geplante Rede eines AfD-Mitglieds in Coswig und die Teilnahme von AfD-Vertretern an solchen Veranstaltungen andernorts in Sachsen sei "eine Verhöhnung der Opfer des NS-Regimes", kritisierte Landessprecherin Kerstin Köditz.

Die Vereinigung sieht in der AfD zudem "eine im Kern faschistische Partei, das heutige Gesicht des Faschismus in der Bundesrepublik". Köditz verwies auf Ermittlungen zur terroristischen Vereinigung "Sächsische Separatisten" und zur "Gruppe Reuß", die zeigten, dass es auch personelle Verbindungen der AfD in dieses Milieu gebe.

Auschwitz-Komitee empört

Auch das Internationale Auschwitz-Komitee die geplante Rede eines AfD-Mitglieds in Coswig. "Für Auschwitz-Überlebende ist dieser Vorgang empörend und auch verletzend", hieß es in einer Erklärung. Sie sähen sich beständigen Diffamierungen und Angriffen aus den Reihen der AfD ausgesetzt, die sich auch gegen die gesamte Erinnerungskultur in Deutschland richteten.

Dass ein Repräsentant dieser Partei an dem Gedenktag für die in Auschwitz Ermordeten und die Überlebenden sprechen will, ist schamlos und heuchlerisch. Internationales Auschwitz-Komitee