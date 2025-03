Die Görlitzer Altstadt ist vor kurzem wieder als "gefährlicher Ort" eingestuft worden. Dort gibt es nach Angaben der Polizei Görlitz verhältnismäßig viele Auto- und Fahrraddiebstähle und Einbrüche in Wohnungen und Firmen. Kritik kommt von der Linken in Sachsen, die unter anderem bemängelt, dass in diesen Bereichen Menschen ohne Verdacht kontrolliert werden können. In Sachsen hat die Polizei Dutzende Orte als Kriminalitätsschwerpunkte definiert.