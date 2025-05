Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Strafvollzug Ehemaliger JVA-Leiter aus Sachsen: "Gefängnisse gehören abgeschafft"

13. Mai 2025, 05:00 Uhr

Rund 58.000 Menschen sitzen in deutschen Gefängnissen. Doch fast jeder Zweite wird nach der Entlassung wieder straffällig. Der frühere Gefängnisdirektor Thomas Galli sieht im geschlossenen Strafvollzug ein System, das so nicht mehr funktioniert. Verhindern Einzelhaft, Isolation und die mangelnde Vorbereitung auf das Leben nach dem Gefängnis eine erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft? Forscherinnen und Betroffene stützen seine Kritik – und fordern neue Wege im Umgang mit Straftätern.