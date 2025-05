"Gefängnisse gehören abgeschafft"

Nach 15 Jahren im Justizvollzug sagt Galli rückblickend: "Überrascht hat mich, dass es eben nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte." Die aktuellen Haftbedingungen in geschlossenen Einrichtungen würden die Resozialisierung behindern. Einzelhaft, Isolation und ein streng regulierter Alltag sorgten dafür, dass die Inhaftierten vom Leben außerhalb der Mauern entfremdet würden.

Galli beschreibt seine Beobachtungen so: "Diese geschlossenen Anstalten, in denen Hunderte Menschen auf engstem Raum über Monate oder Jahre zusammenleben, wo dann eine Parallelkultur entsteht oder gefördert wird – solche Gefängnisse gehören abgeschafft." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Erfahrungen eines Inhaftierten

Manuel verbrachte mehr als sechs Jahre im Gefängnis – davon vier Jahre im geschlossenen Vollzug. Den Großteil dieser Zeit in der JVA Zeithain. Verurteilt wurde er wegen Raubes, Betrugs und Körperverletzung. "Es ist schon nichts, wo ich sage, das ist geil oder so, also das nicht. Aber es ist ein Teil meines Lebens, der passiert ist", sagt er.

Während seiner Haftzeit erlebte er nach eigenen Angaben Selbstverletzungen, Psychosen und Suizide unter Mitgefangenen. Das Gefängnis sei ein eigener Kosmos, erklärt er. Die Zeit in Haft habe ihm Angst gemacht: "Es war meine größte Angst, dass ich dumm werde über meine Haftzeit. Alles, was in meiner Macht stand, habe ich versucht zu unternehmen, dass das nicht passiert." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auswirkungen der Haft auf die Psyche

Der Alltag im Gefängnis ist geprägt von Reizarmut, monotonen Tagesabläufen und einem Mangel an sozialen Kontakten. Ob die eintönige Gefängnis-Umgebung die geistige Leistungsfähigkeit nachhaltig beeinträchtigt, erforschen Johannes Fuß und Susanne Bründl am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Sie analysieren mithilfe von MRT-Untersuchungen die Gehirne von Langzeitinhaftierten während und nach der Haftzeit. Ergebnisse dazu werden im kommenden Jahr erwartet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aber bereits eine norwegische Studie aus dem Jahr 1996 belegt, dass die Inhaftierung das Gefühl gesellschaftlicher Ausgrenzung verstärkt – mit negativen Folgen für die Rückkehr in ein normales Leben. Der ehemalige Inhaftierte Manuel verbrachte zweieinhalb Jahre im offenen Vollzug. Für ihn sei das die Rettung gewesen.

René Müller, Gewerkschaftsvorsitzender der Gefängnisbediensteten und selbst 20 Jahre im Strafvollzug tätig, hält Gefängnisse trotzdem für unverzichtbar. Er verweist auf die drei tragenden Säulen des Justizsystems: Schutz der Allgemeinheit, Resozialisierung und Gerechtigkeit.

"Wie soll der Schutz der Bevölkerung geschehen, wenn es keine Freiheitsstrafen mehr gibt?", fragt er. Auch der Aspekt der Gerechtigkeit sei essenziell. Müller betont: "Wenn es keine Hafteinrichtung geben würde, dann würde der Staat nicht mehr das Recht ausüben, sondern wir würden ganz schnell wieder in die Anarchie verfallen. Wir würden schnell dazu kommen, dass das Recht der Stärkeren gilt." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neue Ansätze im Strafvollzug

Der Wunsch nach Vergeltung sei bei vielen tief verankert, meint der ehemalige JVA-Chef Thomas Galli. Wer ein Verbrechen begeht, solle bestraft werden – ein Gerechtigkeitsverständnis, das bis zu den frühesten menschlichen Kulturen zurückreiche. Doch Galli fordert ein Umdenken: "Wir müssen diesen Urinstinkt reflektieren und an unsere heutige Zeit anpassen."

Galli zufolge sind Gefängnisse für Schwerverbrecher weiterhin notwendig. Diese machen jedoch nur einen geringen Teil der Gefangenen aus. Für leichtere Straftaten fordert er jedoch alternative Strafformen. Bei Dresden in Sachsen existiert beispielsweise ein Modellprojekt, bei dem Inhaftierte auf einem Bauernhof arbeiten.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Offener Vollzug als Alternative

In der Realität sei der offene Vollzug schwer umsetzbar, erklärt Galli. Weniger als 20 Prozent der Gefangenen in Deutschland seien in einer offenen Einrichtung untergebracht. Die Ursache dafür sieht er im System: Die Entscheidung über offenen oder geschlossenen Vollzug liege bei den einzelnen Justizvollzugsanstalten.