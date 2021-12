In Sachsen gehen häufiger Männer als Frauen ins Gefängnis, statt nach dem Gerichtsurteil gegen sich eine Geldstrafe abzuzahlen.

In Sachsen gehen häufiger Männer als Frauen ins Gefängnis, statt nach dem Gerichtsurteil gegen sich eine Geldstrafe abzuzahlen. Bildrechte: dpa

Am Ende von Gerichtsverhandlungen werden oft Geldstrafen verhängt. Allerdings können und (manchmal wollen auch) nicht alle Verurteilte ihre Geldstrafe bezahlen. In diesem Fall ordnen Staatsanwaltschaften eine Ersatzfreiheitsstrafe* an. Eine Recherche von MDR SACHSEN hat ergeben, dass diese Ersatzfreiheitsstrafen längst keine Seltenheit mehr sind. Sie belasten den Steuerzahler um mehrere Millionen Euro im Jahr.