Bei den Kontrollen in Sachsens Gefängnissen sind im vergangenen Jahr fast dreimal so viele Drogen entdeckt worden wie im Jahr zuvor. Wie das Justizministerium mitteilte, wurden insgesamt 2,4 Kilogramm Betäubungsmittel gefunden, etwa 1,5 Kilogramm mehr als noch 2023. Der größte Anteil habe Cannabis ausgemacht, hieß es.

Trotz aller Bemühungen gelangt immer wieder Unerlaubtes hinter Gitter, vor allem bei Besuchen, sagte ein Sprecher des Justizministeriums. Gefangene brächten auch von unbeaufsichtigten Freigängen Verbotenes mit oder schon beim Haftantritt. Auch der Waren- und Paketverkehr in Justizvollzugsanstalten sei eine mögliche Quelle. Fünf Spürhunde sind im Einsatz, um in Justizvollzugsanstalten Drogen und Handy aufzuspüren.



In den zehn Gefängnissen in Sachsen waren im Februar mehr als 2.900 Jugendliche und Erwachsene inhaftiert. Mehr als 35 Prozent davon sind Ausländer.