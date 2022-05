Die Neuaufnahme so vieler Schülerinnen und Schüler: Statistisch entspreche das schnell 30 bis 40 ganzen Schulen, die der Freistaat aufbauen müsste. Praktisch läuft es natürlich anders und sehr unterschiedlich. Ein Kind kann zum Beispiel in eine deutsche Klasse kommen oder in eine schon bestehende "DaZ"-Klasse ("DaZ": Deutsch als Zweitsprache). Oder eine neue, ukrainische Klasse wird gegründet.

In Dresden gibt es sogar eine ganz neue Schule: die Ukraine-Schule. Wer per Online-Unterricht noch einzelne Fächer an der Heimatschule in der Ukraine belegen kann, darf auch das tun. Dieser Freiraum sei gewollt und nötig, erklärt Sachsens Kultusminister Christian Piwarz: "Weil wir einfach mit einer Situation konfrontiert sind, wie wir sie so noch nicht gehabt haben. Wir haben eine große Anzahl an Eltern mit schulpflichtigen Kindern, mit einer durch die Bank weg guten, schulischen Vorbildung. Und entsprechend müssen wir die bisherigen Konzepte, die sehr stark auf Integration, teilweise Alphabetisierung gesetzt haben, jetzt komplett anders denken."