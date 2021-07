Sachsen beziehen mehr Gehalt. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, lag der durchschnittliche Pro-Kopf-Verdienst im Jahr 2019 bei 32.083 Euro brutto. Das ist im Vergleich zu 2018 eine Steigerung um 3,9 Prozent.

Am höchsten ist der Jahresverdienst in den Städten Dresden (35.848), Leipzig (35.031) und Chemnitz (33.033) sowie im Landkreis Zwickau (32.262). Hier befanden sich die Pro-Kopf-Gehälter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über dem Landesdurchschnitt. Mit einem Lohnplus von jeweils 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr haben dabei die Stadt Chemnitz und der Landkreis Zwickau deutlich zugelegt.

Am niedrigsten waren die Bruttolöhne und -gehälter nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Jahr 2019 im Erzgebirgskreis (28.245 Euro) und im Landkreis Görlitz (28.745). Am wenigstens angestiegen war der Verdienst mit jeweils einem Plus von 3,3 Prozent ebenfalls im Erzgebirgskreis sowie im Landkreis Meißen.