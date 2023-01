In Sachsen gibt es seit dem vergangenen Jahr 17 Sparkassen-Filialen weniger. Das hat eine Abfrage von MDR SACHSEN in allen Regionen des Landes ergeben. Demnach wurden bis zum Jahresende die meisten Sparkassenstandorte in der Stadt Leipzig aufgegeben. Acht kleinere Filialen wurden im Stadtgebiet geschlossen, sagte die Sprecherin des Geldinstitutes, Meike Eisold. Außerdem sind im Geschäftsgebiet der Sparkasse Leipzig die Filialen in Doberschütz (Nordsachsen) und im Kohren-Salis im Landkreis Leipzig zugemacht worden.