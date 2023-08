In Sachsen stehen in den kommenden Jahren mehr als 460 Millionen Euro für die Forschung bereit. Wie der sächsische Wissenschaftsminister Gemkow (CDU) am Dienstag in Dresden mitteilte, fließen die Gelder bis zum Jahr 2027 aus zwei Fonds der EU und werden vom Freistaat Sachsen kofinanziert. Gefördert werden demnach neue Forschungsgeräte, Gebäude, wissenschaftliche Infrastruktur und Forschungsnetzwerke. Antragsberechtigt seien Hochschulen, Forschungseinrichtungen und die Berufsakademie Sachsen.