Die Bundesregierung hat fünf Wasserstoff-Großprojekte in Sachsen ausgewählt für eine spezielle europäische Förderung in Höhe von 250 Millionen Euro. Auf Europaebene gibt es ein gemeinsames Wasserstoffprojekt namens IPCEU (Important Projects of Common European Interest), informierte das sächsische Ministerium für Energie, Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft. Die fünf sächsischen Teilnehmer sollen sich nun schnell mit weiteren 22 anderen Projektpartnern vernetzen, hieß es. Ob die fünf vorgeschlagenen hiesigen Firmen am Ende tatsächlich auch die Fördermillionen bekommen, entscheidet die Europäische Kommission final 2022.