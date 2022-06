Zwischen den Regionen gibt es dabei große Unterschiede: Am höchsten fällt der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap im Landkreis Zwickau mit 11,8 Prozent aus, am niedrigsten in Görlitz mit gerade einmal 0,9 Prozent. Auch in der Landeshauptstadt Dresden ist der Unterschied mit 10,1 Prozent größer als im sächsischen Schnitt. Im Durchschnitt verdienten vollzeitbeschäftigte Frauen zum Stichtag am 30. Juni 2020 in Sachsen rund 93 Euro brutto am Tag, Männer kamen auf rund 100 Euro.