Die steigenden Preise in Supermarkt und an der Zapfsäule treiben Verbraucher und Vebraucherinnen um. Und gerade die Inflation bringt gleichzeitig ein größeres Plus in die sächsischen Staatskasse. Laut Mai-Steuerschätzung rechnet Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) für das laufende Jahr mit Einnahmen mehr als 18,3 Milliarden Euro. Das sind 800 Millionen Euro mehr als im vergangenen November ausgerechnet worden waren.