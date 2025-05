Im vergangenen Jahr haben sächsische Gerichte und Staatsanwaltschaften Geldstrafen in Höhe von über vier Millionen Euro verhängt. Nach einer Statistik des Oberlandesgerichts Dresden sind das 200.000 Euro mehr als im Jahr zuvor. Das Geld soll demnach an bundes- und landesweit tätige, gemeinnützige Vereine und an regionale Initiativen gehen. Es fließe vor allem in soziale Projekte, aber auch in medizinische Forschung, Kultur sowie Natur-, Umwelt- und Tierschutz. Mit über 158.000 Euro wurde die höchste Summe der Opferhilfe Sachsen zugewiesen.