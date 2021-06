Nach über sieben Monaten coronabedingter Zwangspause darf in Sachsens Kirchengemeinden wieder gemeinsam gesungen werden. Angesichts der stark sinkenden Inzidenzwerte in den sächsischen Landkreisen sei die kirchenmusikalische Arbeit ab Montag wieder möglich, teilte die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens am Sonntag in Dresden mit. Somit können Kurrenden, Kantoreien, Jugendchören, Blockflötenkreisen oder Posaunenchöre wieder proben. Auch an Sing- und Instrumentalwochen des Kirchenchorwerkes und Bläserfreizeiten der Sächsischen Posaunenmission könne wieder teilgenommen werden, hieß es weiter.