Gendern in Gesetzestexten – klingt trocken und weit weg. Gesetze aber bestimmen unser tägliches Miteinander. Für die sächsische Justiz- und Gleichstellungsministerin Katja Meier ist "die Sprache unserer Gesetze ja immer noch von einer Zeit geprägt, in der Männer und Frauen nicht dieselben Rechte hatten". Deshalb sei es ihr ein Anliegen, dass die Gleichberechtigung von Frau und Mann endlich auch sprachlich zum Ausdruck komme.

Das Land Sachsen richtet sich nach eigenen Angaben nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung im Duden und nach dem sogenannten Handbuch der Rechtsförmlichkeit, damit die Verständlichkeit von Rechtsvorschriften nicht beeinträchtigt wird. Justizministerin Meier erklärt: "Das heißt: Wir nutzen keine Gendersterne, Binnen-Is, Unterstriche oder Schrägstriche. Wir nutzen weibliche und männliche Formen also zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger, Beamtinnen, Beamter – oder wir nutzen auch neutrale Formulierungen, um hier diskriminierungsfrei in Gesetzen zu formulieren."

Sachsens Justizministerin Katja Meier findet es sei an der Zeit, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter auch in der Sprache verankert wird.

Sachsens Justizministerin Katja Meier findet es sei an der Zeit, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter auch in der Sprache verankert wird.

Sachsens Justizministerin Katja Meier findet es sei an der Zeit, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter auch in der Sprache verankert wird. Bildrechte: imago images/photothek

Anwalt Schafhausen hält gendern auch in Gesetzestexten für wichtig. Bildrechte: Colourbox

Martin Schafhausen ist Rechtsanwalt und Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins. Seiner Meinung nach sollte gendergerechte Sprache in Gesetzestexten weiter gehen als das. Zwar bevorzugt er es, geschlechtsneutrale Begriffe oder die männliche und weibliche Form zu nutzen. Trotzdem schrecke er nicht davor zurück, in einem Gesetzestext mit dem Binnen-I und Doppelpunkt oder Unterstrich zu arbeiten, betont Schafhausen. "Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir sollten sie nutzen."



Denn es gehe auch darum, Menschen in der Sprache sichtbar zu machen, die sich weder zum weiblichen noch zum männlichen Geschlecht zugehörig fühlen. Martin Schafhausen glaubt nicht, dass gendergerechte Sprache Auswirkungen auf die alltägliche Arbeit der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte hat oder Probleme bei der Rechtsauslegung mit sich bringt. Anwälte seien Profis im Umgang mit Sprache und seien es gewohnt, lange Gesetzestexte zu lesen. Wenn sie also länger werden, mache das für die Anwälte keinen Unterschied.