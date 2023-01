Der Vorsitzende des Rates, Josef Lange, erklärt, warum: "Bei gendergerechter Sprache muss man unterscheiden zwischen dem Ansatz, Menschen aller Geschlechter korrekt anzusprechen und dem, was Wortverkürzungen bedeuten, durch Einfügungen des Sternchens oder eines Doppelpunktes innerhalb eines Wortes. Das Einfügen solcher Zeichen in ein Wort kennt die deutsche Sprache nicht. Das lässt sich auch wissenschaftlich nicht begründen."

Überdies müsse die deutsche Sprache auch in der öffentlichen Verwaltung sowie der Rechtspflege eindeutig sein, sagt Lange. Sie müsse übersetzt werden können in andere Sprachen. "Bezogen auf die Schule: Die deutsche Rechtschreibreform in den Jahren 1996 und 2004 wurde gemacht, um die geschriebene Sprache zu vereinfachen, damit sie besser erlernbar wird. Wenn ich in einzelne Wörter einen Stern oder einen Doppelpunkt einfüge, kann man diese Schreibung schlechter lesen und zu lernen ist sie auch nicht, wenn Sie an Kinder in den ersten Schuljahren denken."