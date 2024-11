In Sachsens Landkreisen ist die KfZ-Zulassung per Mausklick - die sogenannte i-Kfz - noch nicht überall möglich. Einer Umfrage zufolge ist die internetbasierte Zulassung in den Kreisen Görlitz, Mittelsachsen und Nordsachsen, im Erzgebirge und im Vogtland bisher nicht eingerichtet. Als Begründung nannten die Behörden hohe Sicherheitsauflagen des Kraftfahrt-Bundesamtes.