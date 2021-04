Die Sache mit den Feld- und Wiesenwegen ist kompliziert. Denn ein x-beliebiger Trampelpfad ist grundsätzlich öffentlich, wenn er an einem Stichtag im Februar 1993 von der Allgemeinheit öffentlich benutzt wurde. Und dabei sei es auch völlig egal, ob dieser Weg einen öffentlichen oder einen privaten Eigentümer habe, erläutert Konrad Krause, der Vorsitzende des ADFC in Sachsen. Das gelte künftig aber nur, wenn er in ein Bestandsverzeichnis der Gemeinde eingetragen sei: "Dann ist die Sache unstrittig."

Genau das ist oft nicht der Fall. Denn die sächsischen Wege sind im Regelfall nicht digitalisiert, oft gibt es in den Gemeindeämtern noch Zettelkästen mit handgezeichneten Karten. Die Gemeinden müssen aber, so das gültige Gesetz des Freistaats, bis Ende 2022 solche Bestandsverzeichnisse haben, sonst werden aus den öffentlichen Wegen private Wege: "Wir reden insgesamt von etwa 10.000 Kilometern Wegen in Sachsen – vor allem zwischen Feldern, Wege durch den Wald, entlang von Flüssen, kleine Wege im städtischen Zusammenhang, also durch eine Kleingartenanlage zum Beispiel."

Zahlreiche Fahrradwege könnten gesperrt werden

Schon jetzt gebe es prominente Beispiele für gesperrte Wege, erklärt der ADFC-Chef: "Wir haben zum Beispiel einen Abschnitt des Spreeradweges, der deutschlandweit bedeutsam ist, nördlich von Bautzen, wo der Eigentümer einfach den Weg zugesperrt hat, Sandhaufen hingekippt hat, Schild hin: Hier geht es nicht weiter – privates Grundstück." Solche Aktionen seien zwar illegal, trotzdem aber müsse so eine Sperrung dann vor Gericht geklärt werden.

Genau deshalb will die Landesregierung endlich Rechtssicherheit. Schriftlich begründet das sächsische Wirtschaftsministerium: "Bei den Straßen, die die Gemeinden nicht in ihr Bestandsverzeichnis aufnehmen möchten, entfällt ab dem 1. Januar 2023 der Status der Öffentlichkeit. Es ist somit eine bewusste Entscheidung der Gemeinden. Es ist bereits seit 1993 die Aufgabe jeder Gemeinde, sich über die Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der Straßen in ihrem Gemeindegebiet Gedanken zu machen." Theoretisch. In der Praxis wussten viele kleinere Kommunen davon aber gar nichts. Oder haben diese Aufgabe über die Jahre schlicht vergessen.

Auch der Landtag reagiert

Die Linken im Landtag fordern deshalb, das Problem schnell zu entschärfen. Die Abgeordnete Antje Feiks hat eine parlamentarische Anhörung mit Experten organisiert: "Im Grunde genommen haben dort die meisten Sachverständigen gesagt, dass es sinnvoll ist, die Frist für die Kommunen noch mal zu verlängern. Um die Bestandsverzeichnisse ordentlich aufzuarbeiten, um eine öffentliche Beteiligung, die laut Gesetz vorgesehen ist, sicherzustellen und um sehr geordnet den Übergang hinzubekommen."