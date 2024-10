CDU, BSW und SPD in Sachsen haben am Montag ihre Vorgespräche über eine mögliche Regierungsbildung wiederaufgenommen. Wie BSW-Landeschefin Sabine Zimmermann MDR SACHSEN sagte, gehe es bei den Gesprächen weiter ums gegenseitige Kennenlernen. "Es ist eine Konstellation, die wir nicht kannten und wir müssen uns alle aufeinander einstellen", so Zimmermann.