Die medizinische Versorgung in Sachsen hängt laut Sozialministerin Petra Köpping (SPD) von neuem Ärztenachwuchs ab. Wie sie am Dienstag in Dresden sagte, wurde dafür ein 20-Punkte-Plan "weitgehend umgesetzt". So sei eine Landarztquote eingeführt worden und es gebe ein Hausärztestipendium. Von beiden Programmen profitierten etwa 350 Medizinstudierende in Sachsen, davon seien bereits 24 im Beruf. An sächsischen Unis entstanden zudem 90 zusätzliche Studienplätze und weitere im Ausland.