Corona-Fallzahlen explodieren Gesundheitsämter am Limit

Wie in Sachsen steigen auch in Sachsen-Anhalt die Fallzahlen und in Thüringen haben sie längst traurige Höchststände erreicht. Rückmeldungen haben "Hauptsache gesund" aus den Landkreisen und Städten Börde, Wittenberg, Dessau-Roßlau, Halle, Gotha, Weimar und Rudolstadt erreicht, insgesamt 15 Gesundheitsämter meldeten sich zurück. Auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt sich hier überall das gleiche Bild wie in Sachsen. Die Gesundheitsämter kommen nicht mehr nach, suchen händeringend nach Personal. Der Bördekreis etwa hat extra Stellen ausgeschrieben. Längst können die Fallzahlen nicht mehr täglich ans RKI genmeldet werden.