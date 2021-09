Lehrermangel und kaum Luftfilter

Sachsen hat zudem nach Einschätzung der Gewerkschaft nach wie vor mit einem Lehrermangel zu kämpfen. Dieser mache sich in der Pandemie besonders bemerkbar. Die Neueinstellungen könnten nur die Lehrer ersetzen, die in Rente gegangen sind, nicht aber die steigende Anzahl der Schüler oder den Bedarf an individuelle Förderangeboten abdecken.

Die GEW bemängelte zudem die unzureichende Ausstattung der Schulen mit Luftfilteranlagen. Eine Befragung unter rund 1.000 Mitgliedern habe gezeigt, dass Lüften in den Klassenräumen vielerorts nicht umsetzbar sei - weil sich die Fenster nicht öffnen lassen oder Verkehrslärm draußen zu laut sei. Das Kultusministerium will den Einsatz prüfen, hält die Luftfilter aber nicht unbedingt für nötig. Minister Christian Piwarz (CDU) hatte in der Vergangenheit vor Millionen-Investitionen gewarnt, die an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden könnten.

Schulstart mit verschärften Regeln