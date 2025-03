Der Aufruf zum Warnstreik von Verdi richtet sich unter anderem an die Beschäftigten in den Verwaltungen der sächsischen Städte, Kreise und Gemeinden. Sie sollen nach dem Willen der Gewerkschaft in acht Landkreisen sowie Dresden die Arbeit niederlegen. Ausgenommen sind lediglich Stadt und Landkreis Leipzig sowie der Kreis Nordsachsen. Ohne Ausnahme zum Ausstand ausgerufen hat Verdi landesweit die Mitarbeiter von Arbeitsagenturen, Jobcentern und Sparkassen. Dazu sind für zahlreiche Einrichtungen in Dresden Arbeitsniederlegungen angekündigt:



Bundeswehrdienstleistungszentrum

Militärhistorisches Museum

Städtisches Krankenhaus

Stadtentwässerung

Stadtreinigung

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt