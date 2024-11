Was hat es mit dem "Orange Day" auf sich? Der Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen wird seit 1999 jedes Jahr am 25. November begangen. Dazu werden im Rahmen der UN-Kampagne "Orange the World" verschiedene Gebäude mit orangefarbenem Licht angestrahlt. So soll die Aufmerksamkeit auf Gewalt gegen Frauen gelenkt und Solidarität mit den Betroffenen ausgedrückt werden. Gleichstellungsministerium Sachsen